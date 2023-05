Doet Primoz Roglic alsof er niets aan de hand is? “Hij is echt wel hard gevallen op zijn heup”

Primoz Roglic ging enkele dagen geleden stevig tegen de grond, samen met roze trui Geraint Thomas en Tao Geoghegan Hart. Die laatste moest meteen opgeven en ook Thomas heeft de nodige last ervan, maar de Sloveen ontkent er hinder van te ondervinden. Maar zijn ploegmaat Koen Bouwman laat wel in zijn kaarten kijken.

Primoz Roglic heeft wel degelijk nog veel last van zijn valpartij in de Giro d’Italia. “Er is nog steeds ongemak”, verklaarde Jumbo-Visma ploegmakker Koen Bouwman voor de start van de veertiende etappe aan Eurosport. “Misschien zag het er niet heel hard uit op tv, maar Primoz is echt wel hard op zijn heup gevallen.”

Blij te kunnen volgen

Dat schetst toch een ander beeld dan wat Roglic zelf aan de buitenwereld wil verkondigen. Hij doet alsof hij helemaal geen hinder ondervindt van die val. “Hij heeft niet super veel pijn, maar er is wel nog steeds ongemak. Hij was gisteren gewoon blij om bij de beste klassementsrenners boven te komen”, zei Bouwman er zelfs over.

Vorig jaar won Koen Bouwman zelf de bergtrui in de Giro. — © Getty Images

Ondanks de ongemakken staat Roglic nog steeds op amper twee seconden van de roze trui, maar vrijdag werd duidelijk dat de Sloveen niet happig is om die snel over te nemen van Geraint Thomas. Bouwman: “Dat Roglic niet de leider is geeft hem vooral meer rust. Hij is sneller in het hotel en kan eerder een massage krijgen. Dit is zeker geen nadeel, maar het roze is ook gewoon hartstikke mooi om te hebben.”