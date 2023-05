Nederlander sterft door innemen van hallucinerend paddengif

Een 58-jarige Nederlander is vorige maand overleden op het Spaanse eiland Ibiza nadat hij het lichaamssap van een pad had ingenomen. Dat meldt de Spaanse nieuwssite Diario de Ibiza.

Het slachtoffer werd dood aangetroffen in een bos in Santa Eularia, niet ver van zijn huis. Aanvankelijk werd gedacht dat het om een hartstilstand ging, maar een autopsie heeft ondertussen uitgewezen dat de man het gif van een pad had ingenomen. Vermoedelijk had hij de intentie om een hallucinerend effect te creëren.

Paddengif bevat de stof bufotenine en kan daarom een hallucinogene werking hebben die te vergelijken is met het innemen van ayahuasca of lsd.