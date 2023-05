Verdachte wurmt zich in droogkast wanneer politie binnenvalt: “Wat doe je daar, man?”

De politie van Cleveland, in de Amerikaanse staat Ohio, viel eerder deze maand een huis binnen in een onderzoek naar verdovende middelen. Vijf bewoners werden gearresteerd voor drugsbezit, maar de agenten moesten eerst een spelletje verstoppertje spelen om ze te vinden. Een van de verdachten had zich op zolder verborgen, eentje zat achter de trap en een derde - een man met een grote gestalte - had zich in de droogkast gewurmd. “Wat doe je daar, man?”, klinkt het in de beelden van de bodycam van een van de agenten, terwijl de verdachte uit zijn piepkleine schuilplaats klimt. “Ongelooflijk.”