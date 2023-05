Peuter (2) meet zichzelf nieuw kapsel aan, maar gebruikt iets te veel gel: “Waarom altijd als we op het punt staan te vertrekken?”

Julia Boatwright (25) had haar twee dochtertjes aangekleed, eten gegeven en helemaal klaargestoomd om naar school te gaan. De Schotse wilde hen net wegbrengen, maar moest nog even naar het toilet. Intussen vond haar jongste dochter Bella (2) dat ze een nieuwe haarstijl kon gebruiken en wilde ze gel gebruiken om haar kapsel in model te brengen. De peuter had wel een tikkeltje te veel haargel gebruikt. “Waarom altijd als we op het punt staan te vertrekken”, aldus Julie, die haar lesje heeft geleerd. “Sindsdien zet ik de pot gel op de bovenste plek.”