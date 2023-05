Jane Fonda: “Regisseur vroeg me om met hem naar bed te gaan zodat hij mijn orgasme kon bestuderen”

Op haar 85e heeft de Amerikaanse Jane Fonda een opvallende anekdote uit haar rijkgevulde carrière publiek gemaakt. In de talkshow ‘Watch what happens live’ zei de actrice dat een regisseur haar ooit heeft gevraagd om met haar naar bed te gaan. “Hij wou weten hoe mijn orgasme eruitzag voor een scène”, aldus Fonda.

Fonda deed de onthulling tijdens de rubriek ‘Plead the Fifth’, waarbij de gast wordt gevraagd om iemand uit Hollywood te noemen “die je ooit probeerde te versieren, maar die je hebt afgewezen”. De actrice had meteen een antwoord klaar: “De Franse regisseur René Clément.” Clément stierf in 1996, maar maakte enkele veelgeprezen films als ‘La bataille du rail’ en ‘Jeux interdits’.

Fonda speelde in 1964 in Clément’s film ‘Joy House’, ze was toen 27 jaar oud. Clément, die op dat moment al 51 was, zou haar tijdens de opnames een opmerkelijk voorstel hebben gedaan, vertelt de actrice. “Hij wou met me naar bed, omdat hij zei dat mijn personage een orgasme had in de film en hij wou zien hoe dat eruitzag bij mij”, vertelt Fonda in de talkshow. Ze ging evenwel niet in op de vraag van de regisseur: “Hij zei het in het Frans, dus ik deed maar alsof ik hem niet had begrepen.”