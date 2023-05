Moskou waarschuwt: “Als westerse landen F-16’s leveren, nemen ze kolossale risico’s”

De Oekraïense president Zelenski hengelt bij zijn westerse bondgenoten al maanden naar de levering van moderne gevechtsvliegtuigen, bij voorkeur F-16’s. Om escalatie te voorkomen, stond het Westen daar lange tijd terughoudend tegenover, maar nu lijken ze toch stilaan te zwichten.

Eerder deze week maakte Rishi Sunak al bekend dat hij wil werken aan “een straaljagercoalitie” die helpt bij de opleiding van Oekraïense piloten en de levering van F-16’s aan Oekraïne. Om die toestellen te mogen leveren, is eerst een exportvergunning van de Verenigde Staten nodig. Het Pentagon stond daar tot dusver weigerachtig tegenover, maar vrijdag kwam de Amerikaanse president Joe Biden plots met een opvallend statement.

Licht nog niet op groen

Biden maakte van de G7-top in Hiroshima gebruik om de andere leiders in te lichten dat de Verenigde Staten “de opleiding van Oekraïense piloten met gevechtsvliegtuigen van de vierde generatie, inclusief de F-16, zullen steunen”. De Amerikaanse steun voor de opleidingen betekent (nog) niet dat Washington het licht op groen zet voor leveringen aan Oekraïne. “Terwijl de opleiding de komende maanden plaatsvindt, beslist de coalitie van landen die aan deze inspanning deelnemen of we daadwerkelijk vliegtuigen zullen leveren, hoeveel we zullen leveren en wie ze zal leveren”, aldus een Amerikaanse regeringsfunctionaris.

Zaterdag kwam ook de Oekraïense president Zelenski toe op de G7-top. Hij zal er opnieuw de oorlogssituatie bespreken met de andere leiders. De mogelijke levering van straaljagers zal vermoedelijk één van de belangrijkste thema’s zijn. De reactie vanuit Moskou komt dan ook niet op een verrassend moment.