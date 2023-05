Sezoensrally: Potty op kop, Verschueren crasht, Verstappen vijfde, Boonen betaalt leergeld

Maxime Potty is de eerste leider in de Sezoensrally in Bocholt. Na de eerste lus van vijf proeven heeft hij 23 seconden voorsprong. Jos Verstappen staat vijfde, Gunther Monnens zesde. Tom Boonen is zeventiende na enkele remfoutjes.

BK-leider Maxime Potty (Citroën) schoot het snelst van start op de proef van Goolder. Oud-winnaar Vincent Verschueren (Skoda) liet zich even verrassen door het stof en miste een remzone. Maar op de tweede chronorit, de nieuwe KP van Brueghel, waren de rollen omgekeerd: nu mistte Potty een rempunt en Verschueren nam de leiding over. Daarna stelde Potty orde op zaken door drie KP’s op rij te winnen. Verschueren had na KP4 amper één tiende achterstand maar in KP5 kwam abrupt een einde aan het secondenspel tussen de twee. Verschueren ging van de baan en moest opgeven. “We rijden misschien niet in de nieuwste Skoda, maar we proberen dat te compenseren door extra hard aan te vallen”, had hij na KP2 nog laten optekenen.

Jos Verstappen. — © BRC

Jos Verstappen (Skoda) staat na vijf proeven vijfde op 33 seconden van de leider. “De wedstrijd is toch helemaal anders dan de shakedown van donderdag, waar je constant hetzelfde parcours afwerkte. Ik was vooral verrast dat er al zoveel grind op het asfalt lag.”

Net achter Verstappen, op 52 seconden van Potty, volgt stuntman Gunther Monnens, die met zijn achterwielaangedreven Porsche op het onverhard contact houdt met de 4x4’s. Zijn passages zijn dan ook de meest gesmaakte.

Tom Boonen (Skoda) startte degelijk met een elfde tijd, maar viel in KP2 ver terug door twee remfoutjes. “De eerste keer keek ik te ver. De tweede keer schakelde de versnellingsbak niet terug”, aldus de oud-wereldkampioen wielrennen. Hij is van de 25ste plaats intussen weer opgerukt naar de zeventiende.

(Tussenstand na KP5)

Gunther Monnens. — © BRC