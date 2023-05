Het brandgevaar wordt in een aantal bos- en natuurgebieden aangeduid op infoborden. Vandaag geldt in Limburg en Antwerpen code geel. — © RR

Hasselt

Het Agentschap Natuur en Bos heeft voor het eerst dit jaar code geel afgekondigd in Limburg. Waarom is er nu al brandgevaar in de bossen, ondanks de vele regen van de afgelopen weken? Hoe lang blijft code geel van kracht? En kan je een boete krijgen als je code geel negeert?