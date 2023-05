Wout van Aert zal het dit jaar anders aanpakken in de Tour: “Vorig jaar was ik na afloop geen mens meer”

Afgelopen zomer was Wout van Aert een van de attractieve figuren in de Ronde van Frankrijk. Hij hielp niet alleen Jonas Vingegaard naar het geel in Parijs, hij reed ook zelf even met gele vleugels rond en ging keer op keer in de aanval. Maar dit jaar wil de renner van Jumbo-Visma het rustiger aanpakken.

LEES OOK. Mathieu van der Poel voegt met Baloise Belgium Tour en Dwars door het Hageland twee Belgische wedstrijden aan programma toe

Samen met ploegmaats als Tiesj Benoot en Jonas Vingegaard vertoeft Van Aert momenteel op de Sierra Nevada. Daar werken ze een hoogtestage af met als grote doel in topvorm te zijn voor de komende Tour de France. Maar daarin zal hij het verstandiger proberen aanpakken. Dat vertelde hij aan het magazine Wieler Revue: “De Tour van dit jaar zal ik op een andere manier rijden dan vorig jaar, want toen was ik de week erna geen mens meer.”

De focus zal nu meer op ritzeges liggen en minder op de groene trui Wout van Aert

© Getty Images

Andere focus

“Eindig je de Tour op een normale manier, kun je beter worden. Maar vorig jaar was het zo bijzonder zwaar. De focus zal nu meer op ritzeges liggen en minder op de groene trui”, verduidelijkt Van Aert die in 2022 al het groen mee naar huis mocht nemen.

© BELGA

Hij wil twee weken later ook scoren op het WK in Glasgow, maar dat betekent niet dat we hem in de Tour in spaarmodus zullen zien. “Het zal al enorm schelen dat je weet dat twee weken later nog een doel wacht. De mindset in Parijs zal heel anders zijn, maar ook bergetappes kan ik winnen. Dat ga ik niet laten schieten.”

De eerstvolgende wedstrijd op zijn programma wordt de Ronde van Zwitserland (start 11 juni).