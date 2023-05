Na de ingekorte rit van vrijdag: welke klassementsrenners blijven nog over en wie hebben ze nog in steun?

Remco Evenepoel, Aleksandr Vlasov, Tao Geoghegan Hart, Rigoberto Uran en Domenico Pozzovivo: het lijstje klassementsrenners dat vroegtijdig de Giro heeft moeten verlaten, oogt stilaan indrukwekkend. Na de ingekorte rit van gisteren krijgen we vandaag hopelijk wel vuurwerk in de strijd om het roze. Welke toppers hebben wie nog in steun?

Geraint Thomas, Ineos Grenadiers (1ste in het algemeen klassement)

Voor aanvang van deze Giro hadden ze bij Ineos Grenadiers misschien wel het sterkste team en ook halverwege deze Giro kan Thomas nog rekenen op voldoende steun. De roze trui zag medekopman Tao Geoghegan Hart dan wel (letterlijk) wegvallen met een heupbreuk, met Thymen Arensman, Pavel Sivakov en Laurens De Plus beschikt de Tourwinnaar van 2018 over drie goede klimmers. De Plus staat zelf nog negende in het algemeen klassement op 3’08” van zijn kopman, maar gaf al aan helemaal niet bezig te zijn met een eigen topklassering. Ook Arensman staat met een achtste plaats op 2’45” nog goed in het klassement, al zal ook hij vooral in steun van Thomas moeten rijden. Op het vlakke hebben ze bij Ineos door de opgave van Filippo Ganna (corona) wel heel wat paardenkracht moeten inboeten. Salvatore Puccio en Ben Swift zullen een tandje moeten bijsteken.

Overblijvers Ineos Grenadiers: Geraint Thomas, Thymen Arensman, Pavel Sivakov, Laurens De Plus, Salvatore Puccio, Ben Swift

Ineos Grenadiers van leider Geraint Thomas zal het gewicht van de koers moeten dragen. — © AP

Primoz Roglic, Jumbo-Visma (2de, op 2’’)

Het vooraf zo door corona geteisterde Jumbo-Visma is één van de drie ploegen die wél nog voltallig zijn. Op papier heeft de geel-zwarte brigade een sterk team dat zijn voet naast Ineos zou kunnen zetten, alleen is de vraag hoe sterk Rohan Dennis en Thomas Gloag zijn. Intrinsiek hebben ze de kwaliteiten om in het hooggebergte heel ver te komen – vraag Wilco Kelderman maar eens hoe sterk Dennis was in de Giro van 2020 –, maar ze waren niet voorzien voor deze Giro en werden pas last minute toegevoegd aan de selectie. Al zouden ze daardoor in de zware slotweek net sterk voor de dag kunnen komen. Als Sepp Kuss zijn dagje heeft, is hij de beste klimmer onder alle knechten, Koen Bouwman bewees in de Giro van vorig jaar uit het juiste hout gesneden te zijn door twee bergritten en het bergklassement te winnen. Roglic zelf lijkt alleszins met de dag beter te worden en trekt met vertrouwen richting slotweek.

Overblijvers Jumbo-Visma: Primoz Roglic, Edoardo Affini, Koen Bouwman, Rohan Dennis, Michel Hessmann, Sepp Kuss, Thomas Gloag, Sam Oomen

Primoz Roglic zoals altijd goed omringd door zijn ploegmaats. — © AFP

João Almeida, UAE Team Emirates (3de, op 22’’)

Bij UAE Team Emirates zijn ze nog met zeven nadat Alessandro Covi niet meer startte in rit 12 door de gevolgen van een valpartij een dag eerder. Hij veroorzaakte de val waarbij Hart zijn heup brak. Op papier hoeft Almeida zich geen zorgen te maken over de sterkte van zijn ploeg. Davide Formolo, Brandon McNulty en Jay Vine: dat zijn namen waar je mee naar de oorlog kan. Formolo toonde zich donderdag door mee te gaan in de ontsnapping en lijkt wel klaar voor de strijd, McNulty reed vrijdag een goede slotklim. Achter de naam van Vine staan meer vraagtekens. De Australiër was deze Giro goed op dreef, tot hij in rit tien ten onder ging aan de koude en maar liefst elf minuten verloor. Ook in de (ultrakorte) bergrit van vrijdag moest Vine het peloton snel laten gaan. Bovendien rijdt hij met de Giro zijn eerste wedstrijd sinds de UAE Tour in februari, waar hij met knieproblemen moest afstappen. Breken het gebrek aan koerskilometers hem in de zware derde week zuur op?

Overblijvers UAE: João Almeida, Pascal Ackermann, Davide Formolo, Ryan Gibbons, Brandon McNulty, Diego Ulissi, Jay Vine

Andreas Leknessund, Team DSM (4de, op 42’’)

Misschien wel de verrassing in de top vijf van het algemeen klassement. De Noor mocht vijf dagen in de roze trui rondrijden en blijft goed standhouden, al moet hij zich nog bewijzen in het echte hooggebergte. Van alle klassementsrenners heeft Leknessund wel de minste ploeg. Door het uitvallen van Florian Stork, Martijn Tusveld en Harm Vanhoucke heeft hij nog maar vier ploegmaats in steun. Met Alberto Dainese en Marius Mayrhofer zitten daar bovendien twee sprinters bij, ook Jonas Iversby Hvideberg en Niklas Märkl zijn niet de mannen die in het hooggebergte Leknessund zullen bijstaan. Die rol was voor Vanhoucke weggelegd, maar onze landgenoot stapte donderdag af met maagproblemen. Al hoeft dit alles geen probleem te vormen: niemand die naar Team DSM zal kijken om de koers te controleren, Leknessund kan zich in het spoor van de andere teams laten meedrijven.

Overblijvers Team DSM: Andreas Leknessund, Alberto Dainese, Jonas Iversby Hvideberg, Niklas Märkl, Marius Mayrhofer

Met de roze trui in de rangen moest Team DSM controleren, nu Andreas Leknessund vierde staat hoeven ze dat niet meer te doen. — © AFP

Damiano Caruso, Bahrain Victorious (5de, op 1’28” )

Er wordt amper over hem gesproken, maar Damiano Caruso staat na twaalf etappes toch maar mooi vijfde in het algemeen klassement. De Italiaan, die in 2021 tweede werd in de Giro, beschikt net als Roglic nog over een voltallige ploeg. Met Jack Haig en Santiago Buitrago zitten daar ook nog eens twee steengoede klimmers bij: Buitrago won vorig jaar nog een bergetappe in de Giro, Haig eindigde in 2021 derde in de Vuelta. De Colombiaan staat zelf dertiende in het algemeen klassement op 5’12” van leider Thomas, Haig volgt op een vijftiende plaats op 6’38”. Wie weet kunnen ze één van hen in de derde week in de ontsnapping sturen, al was het maar om Thomas ongerust te maken.

Overblijvers Bahrain Victorious: Jack Haig, Yukiya Arashiro, Santiago Buitrago, Damiano Caruso, Jonathan Milan, Andrea Pasqualon, Jasha Sütterlin, Edoardo Zambanini

Lennard Kämna, BORA-hansgrohe (6de, op 1’52” )

Hij stond nog zevende in het algemeen klassement, maar in de tiende rit moest Aleksandr Vlasov ongewoon vroeg lossen uit het peloton. De Rus stapte uit koers en zou achteraf positief testen op corona. En zo is Lennard Kämna plots de enige kopman bij de Duitse formatie. Kämna staat eerder gekend als een rittenjager dan als een klassementsrenner, maar daar lijkt sinds dit seizoen verandering in te komen. Een vierde plaats in de Tirreno-Adriatico en een zesde plaats in de Tour of the Alps tonen dat de Duitser het in zich heeft om een klassement na te jagen. Met Bob Jungels (30), Cesare Benedetti (35), Nico Denz (29), Patrick Konrad (31) en Anton Palzer (30) is er alleszins genoeg ervaring binnen de ploeg van Kämna. BORA-hansgrohe verloor op dag zeven Giovanni Aleotti door corona, maar voor Kämna en co. geldt hetzelfde als voor Leknessund en Team DSM: niemand verwacht dat zij gaan controleren.

Overblijvers BORA-hansgrohe: Cesare Benedetti, Nico Denz, Bob Jungels, Lennard Kämna, Patrick Konrad, Anton Palzer

Lennard Kämna staat momenteel zesde in het algemeen klassement. — © BELGA

Eddie Dunbar, Jayco AlUla (7de, op 2’32”)

Bij Ineos Grenadiers moest Eddie Dunbar vaak in een ondersteunende rol fungeren, bij Jayco AlUla mag de 26-jarige Ier zijn eigen kans gaan in een grote ronde. Tot nog toe doet Dunbar het met een zevende plaats in het algemeen klassement niet onaardig. De Australische ploeg mikt ook op ritzeges met Michael Matthews en dat is ook te zien aan de ploeg waarmee ze deze Giro rijden: die bestaat vooral uit hardrijders in dienst van Matthews. Filippo Zanna is op papier de man die in de bergen het langste bij Dunbar kan blijven, al zal ook zijn rol daar beperkt zijn. Met Callum Scotson is ook Jayco AlUla al een pion kwijtgeraakt door corona.

Overblijvers Jayco AlUla: Michael Matthews, Alessandro De Marchi, Eddie Dunbar, Michael Hepburn, Lukas Pöstlberger, Campbell Stewart, Filippo Zana

Thibaut Pinot, Groupama-FDJ (10de, op 3’13”)

Een rotgefrustreerde Pinot greep vrijdag naast de ritzege, nadat hij het serieus aan de stok had gekregen met zijn medevluchter Jefferson Cepeda. Cepeda en ritwinnaar Einer Rubio profiteerden volgens Pinot van zijn inspanningen. Geen etappezege dus voor de Fransman, maar zo sluipt Pinot wel de top tien van het algemeen klassement binnen. Al is Pinot naar eigen zeggen helemaal niet bezig met een goed eindklassement. De 32-jarige renner van Groupama-FDJ wil in zijn laatste seizoen vooral een ritzege. Ook het bergklassement, waarin hij momenteel leider is, is een doel. Het zou ons dan ook niet verbazen mocht hij een van de komende dagen met opzet tijd verliezen, om in de derde week de vrijheid te krijgen om die ritzege na te jagen. In die jacht op een etappe zal hij alvast niet meer kunnen rekenen op Stefan Küng en Lars van den Berg, die eerder al uit de Giro stapten.

Overblijvers Groupama-FDJ: Thibaut Pinot, Bruno Armirail, Ignatas Konovalovas, Fabian Lienhard, Rudy Molard, Jake Stewart

Pinot greep vrijdag naast de ritzege, maar nam wel de bergtrui over van Davide Bais. Al lijkt de Fransman daar niet bepaald gelukkig mee. — © AFP

Hugh Carthy, EF Education-EasyPost (11de, op 3’16”)

Carthy was een van de weinige klassementsrenners die vrijdag op Crans-Montana iets ondernam en dat werd beloond met … zes seconden tijdswinst op de andere klassementsrenners. Niet veel dus, maar het toont wel aan dat de Brit stilaan de betere vorm te pakken krijgt. Carthy zag met Rigoberto Uran en Jonathan Caicedo wel al twee sterke ploegmaats uit deze Giro verdwijnen, maar kan nog steeds rekenen op een sterke ploeg. Zeker Ben Healy, Jefferson Alexander Cepeda en Magnus Cort hebben deze Giro al getoond over goede benen te beschikken.

Overblijvers EF Education-EasyPost: Hugh Carthy, Jefferson Alexander Cepeda, Stefan De Bod, Ben Healy, Alberto Bettiol, Magnus Cort

Aurélien Paret-Peintre, AG2R Citroën Team (12de, op 3’20”)

We sluiten ons lijstje af met de twaalfde uit het algemeen klassement, Aurélien Paret-Peintre. De Fransman heeft die twaalfde plaats vooral te danken aan zijn overwinning vanuit de vroege vlucht in de vierde rit, waarbij hij iets meer dan twee minuten terugnam op de andere klassementsrenners. Paret-Peintre zag met Mikaël Cherel, Paul Lapeira en Andrea Vendrame al drie ploegmaats vroegtijdig de Giro verlaten, bij zijn overgebleven teamgenoten zitten niet meteen de beste klimmers.

Overblijvers AG2R Citroën Team: Aurélien Paret-Peintre, Alex Baudin, Nicolas Prodhomme, Valentin Paret-Peintre, Larry Warbasse