Ruben van ‘De Mol’ laat zien waar zijn hart ligt en dat is in de keuken: “Ik kan me hier helemaal creatief uitleven”

De jongste kandidaat van dit seizoen van De Mol was Ruben Van Gompel (22). Het scheelde maar een haartje en de chef-patissier had in de finale gestaan, maar voor de Nijlenaar is het gewone leven alweer begonnen. En dat speelt zich af in de keuken van restaurant L’Oh in het verre Tielt-Winge, waar hij verantwoordelijk is voor de desserts.