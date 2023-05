Patrick Lefevere over de transfermarkt van Soudal Quick-Step: “Remco is geen sportwagen die je wel of niet verkoopt”

Remco Evenepoel OUT, Patrick Lefevere IN. Dat was de wissel van de wacht bij Soudal Quick-Step deze week. De grote man van de Belgische wielerformatie is in de Giro om zijn geteisterde ploeg te ondersteunen en tussendoor interviews te geven. Over de transfermarkt, bijvoorbeeld.

“Met Pieter Serry heb ik een mondelinge overeenkomst”, aldus Lefevere. “Louis Vervaeke zijn nieuwe contract zat in mijn valies, maar nadat hij is uitgevallen heb ik hem daar niet meer mee lastiggevallen. In principe is Ilan Van Wilder ook in orde, maar zijn manager wil er een paar extra paragrafen in. Garanties dat hij af en toe zijn eigen kans mag gaan. Ik begrijp dat, maar ik ben er geen voorstander van om dat contractueel vast te leggen.”

En wat met de klimploeg rond Remco Evenepoel voor 2024? “Ik moet zaaien naar de zak. En iedereen vergeet dat wij al veel goeie klimmers hebben. De rit naar Lago Laceno was een accident de parcours. De dagen nadien was Remco wel steeds goed omringd. We hebben ook nog goeie klimmers die niet in Giro-ploeg zitten.”

© BELGA

Een gerucht dat weigert te gaan liggen: Ineos dat nog altijd hard aan de mouw trekt van Evenepoel. “Wordt dat verteld in de Giro? Tja, over de koers valt voorlopig niet veel te zeggen. Dan roddelen mensen over andere dingen zeker? In een grote ronde is het zo: een bende commères bij elkaar.”

Maar wat als Ineos-topman en rijkste Brit Jim Ratcliffe een offer you can’t refuse op tafel legt? “Dat moet ik handelen als correcte zakenman en vragen hoe mijn sponsors en eigenaar Zdenek Bakala daartegenover staan. Maar we moeten niet praten over Remco als een sportwagen die je wel of niet verkoopt. Sowieso is niet zijn stijl om de ploeg in de steek te laten. Als Ineos wil proberen: I wish them good luck.”