FBI bespioneert Amerikanen op grote schaal

De aanvragen in kwestie waren gericht tegen mensen die werden opgepakt tijdens de grote ‘Black Lives Matter’-betogingen in 2020, slachtoffers van misdaden of deelnemers aan de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021, aldus de rechtbank bevoegd voor de supervisie van spionageactiviteiten in een document.

FBI-agenten doken in een databank die was opgezet om informatie te verkrijgen over de communicatie van buitenlanders - die niet dezelfde wettelijke bescherming genieten als de Amerikanen - in het kader van de strijd tegen het terrorisme of buitenlandse bedreigingen.

De aanvragen die werden ingediend waren gericht aan de National Security Agency, verantwoordelijk voor het verzamelen van e-mails, foto’s, video’s en andere documenten. De NSA gaf in het verleden al toe dat indirect of onopzettelijk ook gegevens over Amerikanen werden verzameld.

De ordediensten hebben het recht om de gegevens te gebruiken om informatie te verzamelen over buitenlandse bedreigingen of om bewijzen van misdaden te verzamelen. Volgens de rechtbank gingen ze hier echter hun boekje te buiten.

Volgens het document, dat naar de FBI gestuurd werd met de vraag om hervormingen door te voeren, heeft een agent zelfs informatie opgevraagd over 19.000 mensen die geld gaven aan de verkiezingscampagne van een Congreslid.

De onthullingen komen er op het moment dat artikel 702 van de wet op de buitenlandse surveillance (Fisa), dat de surveillanceprogramma’s in het leven riep, bijna verloopt. Heel wat volksvertegenwoordigers twijfelen of het in huidige staat moet worden hernieuwd.