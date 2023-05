NBA-mirakel met dank aan Jimmy Butler: Miami Heat pas op laatste nippertje in play-offs, maar zijn na tweede winst tegen Boston goed op weg naar finale

Miami heeft vrijdag (lokale tijd) ook zijn tweede duel in de finale van de play-offs in de Eastern Conference in de Noord-Amerikaanse profbasketcompetitie NBA gewonnen. De Heat haalde het bij de Boston Celtics met 105-111 en komt in de confrontatie op 2-0.

Miami won woensdag al de eerste wedstrijd in het TD Garden (116-123) en trok die lijn in het tweede duel door. Jimmy Butler was bij de Heat goed voor 27 punten en ook Caleb Martin (25 punten) en Bam Adebayo (22 punten) waren goed bij schot. Voor de Celtics, die de reguliere fase van de Eastern Conference als tweede afsloten, volstonden de 34 punten van Jayson Tatum niet.

De Heat staan er bijzonder goed voor. Ze haalden de play-offs maar op het nippertje na een comebackzege tegen de Chicago Bulls bij de play-in, maar zorgen in de echte play-offs voor de ene stunt na de andere. Ze versloegen al topfavorieten Milwaukee Bucks, de New York Knicks en leiden nu ook tegen het op papier veel sterkere Boston.

Statistieken gaven Miami Heat voorafgaand aan de conferentiefinale tegen Boston amper 3 procent kans om Boston te verslaan en de finale te halen, maar daar valt nu niets meer van te merken.

Twee thuismatchen in het vooruitzicht

De derde wedstrijd volgt zondag (lokale tijd), in het Kaseya Center van Miami. Ook de vierde confrontatie wordt een thuismatch voor Butler & co. Het team dat het eerst vier keer wint, stoot door naar de grote finale tegen de winnaar van de Western Conference. De Celtics moeten dringend uit een ander vaatje gaan tappen om deze situatie nog om te keren.

In de finale in het westen neemt Denver het op tegen de Los Angeles Lakers. De tussenstand is 2-0 in het voordeel van de Nuggets.