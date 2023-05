Napoli-coach Spalletti op straat amper 14 dagen na historische Italiaanse landstitel?

Een club als Napoli eigenhandig naar een historische titel loodsen - de eerste in 33 jaar tijd -, maar twee weken later je job op de helling hebben staan. Het lijkt pure waanzin, maar toch is het net dat wat de 64-jarige Luciano Spalletti moet ondergaan.

Na de titeloverwinning werd aangenomen dat Spalletti’s een nieuwe tweejarige deal zou krijgen, met een beduidend hoger salaris, maar de onderhandelingen voor een contractverlenging lopen stroef en eigenaar De Laurentiis heeft zelfs al een gedroomde vervanger in gedachten: ex-coach Rafael Benitez. Dat meldt de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport.

Spalletti. — © REUTERS

Verzet van Spalletti

Een van de redenen zou zijn dat Spalletti twijfelt of Napoli de prestaties van dit seizoen nog een keertje kan overdoen. Spalletti zou zich ook ferm verzet hebben tegen het vertrek van enkele van de meer topspelers van de club aan het einde van dit seizoen. Daar wil De Laurentiis niets van weten, dus lijkt de Spanjaard Benitez een veiligere keuze.

Rafael Benitez. — © AFP

Benitez had in 2013 al twee jaar lang de leiding over de Italiaanse ploeg. Hij leidde hen naar een overwinning in de Coppa Italia en dwong een plekje in de Champions League af. Hij vertrok aan het einde van het seizoen 2014-2015, waarna hij naar Real Madrid trok.