Koen Casteels en Sebastiaan Bornauw lijden met Wolfsburg zure nederlaag in Freiburg

Op de 33e speeldag in de Duitse Bundesliga hebben Koen Casteels en Sebastiaan Bornauw vrijdag met Wolfsburg een 2-0 nederlaag geleden op het veld van Freiburg. Beide Belgen maakten de 90 minuten vol.

Wolfsburg deed een slechte zaak in de strijd om de zesde stek en een bijbehorend ticket voor de Conference League. Het is nu zevende, op gelijke hoogte van Leverkusen, dat zondag tegen Mönchengladbach de kans krijgt om drie punten uit te lopen en dat met nog slechts één speeldag te gaan.

Op de 36e speeldag in de Ligue 1 verloor het Monaco van Philippe Clement met 3-1 in Lyon. Eliot Matazo startte in de basis, in de 64e minuut haalde Clement hem naar de kant. Met nog twee speeldagen voor de boeg is Monaco vierde, op zestien punten van leider Paris Saint-Germain en acht van de nummer drie Marseille. Kwalificatie voor de Champions League is zo mathematisch onmogelijk geworden. Rijsel, vijfde in de stand, kan zaterdag mits winst tegen Marseille, bovendien tot op twee punten van Monaco naderen en de club van Clement zo ook nog voor het Europa League-ticket bedreigen.