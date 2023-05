Olympiakos en recordhouder Real Madrid maken zich op voor finale EuroLeague basket

Tavares (in het wit) is een van de absolute sterren bij Real Madrid. — © EPA-EFE

Olympiakos Piraeus en Real Madrid spelen zondag in het Litouwse Kaunas de finale van de EuroLeague. In de halve finales won Olympiakos vrijdag met 76-62 van Monaco. Real Madrid schakelde in een Spaans onderonsje Barcelona met 78-66 uit.

Olympiakos gaat in zijn negende finale voor een vierde titel. Het won de hoogst ingeschatte Europese beker al in 1997, 2012 en 2013. Real Madrid is met tien zeges (1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015, 2018) recordhouder. De Spaanse grootmacht staat al een twintigste keer in de finale.

Vorig jaar moest het daarin met 58-57 nipt de duimen leggen voor Efes Istanboel. Drie keer eerder stonden Olympiakos en Real in de finale tegenover elkaar: in 1995 won Real met 73-61 en in 2015 met 78-59, in 2013 trok Olympiakos met 100-88 aan het langste eind.