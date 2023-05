DOVO oefent in enkele openbare gebouwen

Leopoldsburg

DOVO, de Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen van Defensie organiseert een grote oefening samen met collega’s uit Tsjechië. Van 22 tot en met 25 mei komt DOVO naar Leopoldsburg voor deze oefening “De gemeente stelt hiervoor met veel plezier haar gebouwen ter beschikking. De militairen zullen trainen in het cultuurcentrum, het zwembad, de sporthal, de bibliotheek en het gemeentehuis. Onze bezoekers zullen hier misschien wel iets van merken, maar ze zullen er geen last van ondervinden. Er wordt natuurlijk ook niet met echte springtuigen geoefend. De inwoners van Leopoldsburg zijn gewend aan de aanwezigheid van militairen in het straatbeeld, dus we verwachten weinig ongeruste telefoontjes.Deze oefening is nog eens een mooi voorbeeld van de prettige samenwerking tussen Defensie en de garnizoensstad Leopoldsburg.”meldt burgemeester Wouter Beke.