Wereldkampioen Luca Brecel beantwoordt vragen van fans: van z’n volgende hoofddoel tot meest gehate tegenstander en België of Italië

The Crucible ging helemaal wild toen Luca Brecel (28) op 1 mei als eerste mannelijke Belg ooit de wereldtitel snooker veroverde. Nu, enkele weken later, heeft Brecel al nieuwe vooruitzichten om voor te spelen, want zijn originele snookerdroom is al bereikt.

Brecel hield een zogenoemde Q&A op Instagram, waar zijn volgers allerlei vragen op hem mochten afvuren. En daarin kwam heel wat interessants naar boven. Op de vraag wat zijn volgende doel is, antwoordde Brecel: “Nummer één van de wereld worden.” Een droom die niet eens zo veraf ligt, want de Belg is na zijn wereldtitel opgeklommen naar de tweede plaats op de ranking. Enkel de legendarische Ronnie O’Sullivan telt nog 10.000 punten meer.

Brecel na zijn wereldtitel. — © AFP

Italië boven België

Hij liet zonder blikken of blozen in zijn kaarten kijken. Zo gaf hij doodleuk toe dat Judd Trump zijn meest hatelijke tegenstander is terwijl Stephen Hendry zijn favoriete speler is, dat pikant Aziatisch eten helemaal zijn ding en dat het WK pas sinds dit jaar een van zijn favoriete wedstrijden is. Daar zal het eindresultaat wel iets mee te maken hebben. En spelen de Rode Duivels de WK-finale tegen Italië - daar zouden we meteen voor tekenen - dan supportert Luca Brecel voor La Squadra Azzurra.

Brecel gaf ook mee dat hij na een pauze eind augustus weer de snookerzaal zal instappen op de German Masters.