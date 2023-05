Vallend puin en brand door Russische luchtaanval op Kiev, Oekraïens leger rukt verder op bij Bachmoet

De Oekraïense hoofdstad Kiev is in de nacht van vrijdag op zaterdag opnieuw het doelwit geworden van een Russische luchtaanval. De autoriteiten maken melding van neervallend puin in drie wijken en een brand op het dak van een residentieel gebouw. Ondertussen blijft het Oekraïens leger vorderingen maken rond de felbevochten stad Bachmoet.

“Brand op een gebouw van negen verdiepingen in een van de residentiële complexen van het district Dniprovskyi”, schreef burgemeester van Kiev Vitali Klitsjko op Telegram. Er is nog geen informatie beschikbaar over eventuele slachtoffers, voegde hij toe.

De brand ontstond door “neervallend puin”, aldus het hoofd van de civiele en militaire administratie van Kiev, Serhiy Popko. Hij riep de inwoners op om beschutting te zoeken.

Ook in verschillende straten in de disctricten Darnytskyi en Solomyanskyi viel puin naar beneden, aldus Popko. Berichten over eventuele slachtoffers worden nog geverifiëerd.

Het Oekraïense leger waarschuwde om 00.45 uur (23.45 uur Belgische tijd) dat Shahed-drones onderweg waren naar de regio van Kiev. Er werden explosies gemeld door de autoriteiten, net als in de regio’s Tsjerniguev en Marioepol. Het leger meldt dat het Oekraïense luchtafweersysteem actief is in Kiev en Tsjerniguev.

Bachmoet

Ondertussen meldt Kiev dat het Oekraïense leger blijft oprukken bij Bachmoet. Vrijdag zouden er opnieuw winsten zijn geboekt tijdens tegenaanvallen rond de stad. “De vijand zet zijn aanvallen binnen de stad voort”, aldus Sergej Cherevati, het hoofd van de oostelijke strijdkrachten op de staatstelevisie.

De Oekraïense troepen zetten ondertussen druk op de Russische soldaten buiten de stad en blijven daar oprukken. “De situatie in Bachmoet is moeilijk maar onder controle”, aldus Cherevaty nog. “We kunnen de intenties van de vijand zien, en erop anticiperen, ons erop voorbereiden.”

De Russische troepen proberen de strategische stad Bachmoet al maanden in te nemen, maar lijken momentum te verliezen. Ze controleren grote delen van de bijna volledig vernielde stad, maar de Oekraïense troepen rukten de afgelopen dagen op vanuit het noorden en het oosten om de Russen te omsingelen.

Moskou verplaatste duizenden troepen naar Bachmoet ter versterking, verklaarde de Oekraïense viceminister van Defensie Hanna Maliar. “De vijand kan niet winnen met kwaliteit, dus hij probeert met kwantiteit”, schreef ze in een Facebookbericht. “Russische troepen blijven aanvallen met verliezen tot gevolg die in verhouding veel groter zijn dan onze verliezen.”