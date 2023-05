Na de breuk met Dziubi: Brecht van ‘Blind getrouwd’ ging op solotrip naar Marokko om “afgelopen maanden te verwerken”

Brecht en Dziubi vormden een erg populair koppel in het laatste seizoen van VTM-reeks ‘Blind getrouwd’. Ze besloten ook na het programma met elkaar verder te gaan, maar vorige maand kondigde het stel aan dat ze toch uit elkaar waren. De “diepere gevoelens” ontbraken, zo klonk het op Instagram.

Om die moeilijke maanden na het ‘Blind getrouwd’-seizoen te verwerken, trok Brecht vorige maand alleen naar Marokko. “Alleen op avontuur gaan geeft me energie en ademruimte. Alhoewel ik wel vaker op solotrip ga, is deze keer toch anders. Er was plaats voor verwerking van de afgelopen (en soms nog) emotionele maanden. Terugvallen op jezelf en doen waar je goesting in hebt: food for the heart and (travel) soul”, schrijft hij bij enkele foto’s van zijn reis op Instagram.