Zaakvoerder en klant van café in Kanne neergestoken: verdachte opgepakt

Vrijdagavond is in café De Sjötter in Kanne de zaakvoerder en een klant neergestoken bij een ruzie. De dader vluchtte weg richting kanaal, maar inmiddels heeft de politie hem kunnen klissen.

Vrijdag rond 21.30 uur kwam het tot een hoogoplopende ruzie in het café in de Brugstraat. Een man haalde een mes boven en stak de zaakvoerder. Een klant die ter hulp schoot, werd ook gestoken. Hierop vluchtte de messentrekker weg richting kanaal. Twee ambulances en een mug kwamen ter plaatse om de gewonden te verzorgen. Een van hen was geraakt in de borst. Meer informatie ontbreekt voorlopig.

De lokale politie van de zone Bilzen-Hoeselt-Riemst heeft een verdachte kunnen oppakken. mm/eva