Volgt Florian Vermeersch zichzelf op in Antwerp Port Epic?

Met 25 km kasseien en 34 km onverharde wegen, is de Antwerp Port Epic ook dit jaar weer een garantie op spektakel. Alleen ontbreken er zondag enkele ronkende namen op de deelnemerslijst. Alpecin-Deceuninck en Groupama-FdJ zijn de enige WorldTour-ploegen die een delegatie uitzenden.

De concurrentie met onder meer de Giro en de Rund um Köln is niet mals. In Keulen rijden teams als Intermarché, Team DSM, Bora-hansgrohe, Arkéa-Samsic en Jayco-AlUla wel. Dat maakt dat er zich een vijftal topfavorieten met stip melden voor deze editie van de Antwerp Port Epic, vroeger nog Schaal Sels. Florian Vermeersch hoopt er zijn allereerste profzege van vorig jaar nog eens over te doen. Hij kan op steun rekenen van onder meer een sterke Frederik Frison en Alec Segaert. Het meeste tegenstand mag verwacht worden van Alpecin-Deceuninck dat met het duo Quinten Hermans-Gianni Vermeersch twee mannen met ervaring uit de cross en een goed eindschot afvaardigt. Die andere Vermeersch moest vorig jaar maar net de duimen leggen voor zijn naamgenoot van Lotto-Dstny. Met Dries De Bondt en Timo Kielich (vorig jaar 6de) komt de ploeg van de broers Roodhooft met een sterk blok voor niets minder dan de zege. Dries Van Gestel (TotalEnergies) kan misschien wel profiteren van de strijd tussen die twee blokken.

Belangrijkste deelnemers: Florian Vermeersch, Frederik Frison, Alec Segaert (Lotto-Dstny), Gianni Vermeersch, Dries De Bondt, Quinten Hermans, Timo Kielich (Alpecin-Deceuninck), Laurence Pithie (Groupama-FdJ), Vito Braet (Flanders-Baloise), Dries Van Gestel (TotalEnergies), Dimitri Peyskens (Bingoal WB), Giacomo Nizzolo, Jens Reynders (Israel-Premier Tech), Tom Devriendt, Matteo Moschetti (Q36.5 Pro Cycling Team), Timothy Dupont (Tarteletto-Isorex).

Vorige winnaars: 2022: Florian Vermeersch (Bel), 2021: Mathieu van der Poel (Ned), 2020: Gianni Vermeersch (Bel), 2019: Aimé De Gendt (Bel), 2018: Guillaume Van Keirsbulck (Bel).

Sporza zendt de wedstrijd rechtstreeks uit vanaf 15u40.