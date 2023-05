Simona Halep heeft een tweede dopingzaak aan haar broek: nu ook afwijkende waarden in haar biologisch paspoort

Het International Tennis Integrity Agency (ITIA) heeft een tweede dopingzaak opgestart tegen voormalig nummer een van de wereld Simona Halep. De 31-jarige Roemeense is al voorlopig geschorst nadat ze tijdens het US Open van vorig jaar positief testte op het verboden middel Roxadustat. Nu werden ook afwijkende waarden in haar biologisch paspoort vastgesteld.

“De nieuwe dopingzaak staat los van de eerste”, preciseert het ITIA. “We begrijpen dat deze aankondiging een toch al spraakmakend dossier nog complexer maakt”, zegt Nicole Sapstead, Senior Director voor het antidopingluik bij het ITIA. “Uiteraard is er veel mediabelangstelling voor deze zaak, maar het zou ongepast zijn om specifieke details vrij te geven voordat het proces afgerond is. We blijven samenwerken met het onafhankelijk sporttribunaal en de vertegenwoordigers van mevrouw Halep om dit zo snel mogelijk af te ronden.”

Halep heeft 24 WTA-titels op haar palmares, waarbij twee Grand Slams. Ze won Roland Garros in 2018 en Wimbledon in 2019. Op de WTA-ranking is ze sinds haar schorsing van de negende naar de dertigste plaats afgegleden.

De Roemeense ontkent een verboden product gebruikt te hebben. Haar positieve controle op het US Open wijt ze aan een besmet voedingssupplement.