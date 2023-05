Vijf dagen na de uitschakeling in de nationale play-offs tegen Antwerp Giants moet Limburg United zondag al opnieuw aan de bak in de BNXT play-offs. Tegenstander is Luik. Dinsdag is de terugmatch in Hasselt. Jonas Delalieux beseft dat het vooral mentaal moeilijk wordt om er opnieuw te staan: “Na het verlies in Antwerpen had iedereen nood aan rust.”