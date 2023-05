Adidas gaat dan toch Yeezy-sneakers van Kanye West verkopen

© Getty Images via AFP

Adidas wil ook na de stopzetting van de samenwerking met rapper Kanye West de Yeezy-sneakers uit zijn stocks blijven verkopen. Een “aanzienlijk” bedrag zal Adidas doneren aan organisaties die strijden tegen discriminatie, racisme en antisemitisme, zo deelde het Duitse bedrijf vrijdag mee. De verkoop zou nog in mei van start gaan.

“Na rijp overleg hebben we besloten met de verkoop van een deel van de overblijvende Adidas-Yeezy-producten te beginnen”, zo verklaarde topman Bjorn Gulden. Volgens hem is het de beste oplossing, omdat zo de waarde van de schoenen niet wordt vernietigd, maar wordt ingezet ten gunste van de samenleving.

Eén van de begunstigden, de Amerikaanse Anti-Defamation League, reageerde positief. “In een tijd waarin het antisemitisme in de VS een historisch niveau bereikt en wereldwijd toeneemt, heeft Adidas een zeer negatieve situatie in een zeer positief resultaat kunnen ombuigen”, zei voorzitter Jonathan A. Greenblatt.

Adidas staakte vorig jaar de samenwerking met Kanye West, of Ye zoals hij zich nu laat noemen, na antisemitische uitspraken van de rapper. Samen hadden ze een rist dure sneakers van de Yeezy-lijn van West op de markt gebracht, een voor beide partijen lucratieve aangelegenheid. Vooral in de Verenigde Staten boekte de Duitse sportgigant grote winsten met de lijn.

De breuk met West zadelde Adidas dan ook met een dilemma op. De stocks vernietigen zou 700 miljoen euro kosten. Het verkopen van de stocks en doneren van de opbrengsten betekende nog steeds een verlies van 500 miljoen euro, maar dan zou het bedrijf tenminste de 200 miljoen euro kosten voor de vernietiging uitsparen.