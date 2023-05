Iconisch geschreeuw duikt op in ‘Thuis’ en daar zit Lieven Scheire voor iets tussen

Een opmerkelijke schreeuw in ‘Thuis’. Toen Silke Le Grand een opdringerige collega een welgemikte kniestoot gaf in zijn klokkenspel was de iconische ‘Wilhelm scream’te horen en geloof het of niet: daar zit Lieven Scheire voor iets tussen.

Even terug naar de laatste aflevering van Nerdland, de maandelijkse podcast waarin Lieven Scheire en zijn team dieper ingaan op het meest recente wetenschaps- en technologienieuws. Maar tussen al die weetjes zat ook een uitdaging voor de VRT en de makers van de populaire serie Thuis. De makers werden uitgedaagd om de iconische Wilhelm scream, een opgenomen mannenschreeuw die als geluidseffect in tal van internationale films en series te horen is, op te nemen in een aflevering van Thuis.

Een uitdaging die ze bij de VRT maar wat graag aannamen en verwerkten in de vrijdagaflevering van Thuis. Daar is te zien hoe Silke Le Grand, vertolkt door Ivana Noa Batchvarov, te maken heeft met een opdringerige collega. Niet gediend door zijn avances geeft ze hem een welgemikte kniestoot in zijn klokkenspel waarna de iconische Wilhelm scream te horen is.

Opdracht geslaagd en Thuis treedt daarmee in de voetsporen van pakweg Stars wars, Game of thrones en The lord of the rings. “De Wilhelm scream is een vijftig jaar oude grap onder geluidstechnici”, legt Lieven Scheire uit. “Het werd de allereerste keer gebruikt in een film in 1951. Er werd iemand onder water gesleurd door een krokodil en daarvoor hebben ze een inleessessie gehouden. Iemand heeft dus letterlijk die schreeuw ingesproken.”

Distant drums was amper in première gegaan of het geluid was al overal te horen. “Dat geschreeuw werd meteen nagebootst. Twee jaar later dook het ook op in een andere film, op het moment dat er een zekere Wilhem een pijl in zijn been kreeg. Het verklaart meteen ook de naam van het geluidseffect.” Toch brak het geluid pas echt door met de Star wars-films. “In de jaren zeventig heeft een geluidstechnicus de schreeuw in elke film van de reeks binnengesmokkeld. Sindsdien is het een legendarisch geluid geworden. En eenmaal dat je het kent, hoor je het echt continu.”

En dus vrijdagavond ook in Thuis. “Nochtans was het echt een ingeving van het moment”, zegt Scheire. “We vroegen ons tijdens de podcast af of het geluid eigenlijk al eens in een Vlaamse serie te horen was. Ik wist ook dat Hetty (Helsmoortel, Belgisch wetenschapper en medeorganisator van het Nerd festival, red.) een enorme Thuis-fan was en zo kwamen we bij de uitdaging: als de schreeuw effectief opduikt in Thuis, dan zou Hetty als tegenprestatie een gastrolletje op zich nemen.”

En blijkbaar luisterden de makers van Thuis naar de podcast. “Voor we het wisten, kregen we een bericht: 19 mei. Zet u klaar voor de televisie.” Wanneer we Hetty zullen zien in Thuis is nog niet bekend. "Ze is nog twee weken druk bezig met de voorbereidingen van het Nerdland Festival maar ik denk dat ze daarna wel haar beschikbaarheden zal doorgeven. Ik denk dat als ze haar een rol aanbieden voor het hele seizoen dat ze daar ook wel ja op zal zeggen.”