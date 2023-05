Hoe Nederlandse stalker van ABBA-zangeres Agnetha erin slaagde een relatie met haar te beginnen

De aanhouder wint. Of toch heel even… In de nieuwe Amazon prime-documentaire ‘Take a chance’ getuigt Nederlander Gerrit van der Graaf hoe hij jarenlang ABBA-zangeres Agnetha heeft gestalkt en er uiteindelijk ook in geslaagd is een kortstondige relatie met haar te hebben. Een opmerkelijk verhaal, maar toch vooral één met een sombere ondertoon.

Van der Graaf, een vorkheftrucker uit het Nederlandse Steenwijksmoer, vertelt voor de camera over de eerste keer dat hij Agnetha zag. Hij was acht jaar en zag op televisie hoe ABBA het Songfestival veroverde met Waterloo. Meteen was hij verknocht aan de charmes van Agnetha. “Vanaf dat moment was het mijn droom om voor altijd bij haar te zijn”, vertelt de Nederlander.

Een kleine jongen die een crush ontwikkelt op een oudere vrouw op televisie. Op zich niets ongewoon, maar bij Van der Graaf gaat het ver. Ook tijdens zijn tienerjaren krijgt hij Agnetha niet uit het hoofd. Terwijl zijn klasgenoten vriendinnetjes beginnen te krijgen, luistert Van der Graaf op zijn kamer naar ABBA, dromend over zijn toekomst met de Zweedse zangeres.

Hij stuurt haar honderden brieven, maar antwoord krijgt hij nooit. Ook enkele tientallen tripjes naar Zweden draaien op niets uit. Contact leggen met Agnetha blijkt niet evident. Van der Graaf, die ondertussen aan de slag is gegaan als vorkheftrucker, begrijpt dat hij een versnelling hoger zal moeten schakelen om haar ooit te ontmoeten. In 1997 neemt hij het drastische besluit om zijn job op te geven en naar Zweden te verhuizen.

De timing is niet vreemd, want Agnetha verkeert op dat moment in een moeilijkere periode. Haar podiumcarrière zit erop en ze heeft zich teruggetrokken op een afgelegen landgoed in de buurt van Stockholm. Van der Graaf huurt een vervallen vakantiehuisje op 800 meter van zijn droomvrouw en zoekt voortdurend toenadering. Tot op een dag hun wegen letterlijk kruisen tijdens Agnetha’s dagelijkse wandeling met haar honden. Of dat toevallig gebeurt, laat de documentaire in het midden, maar de Nederlander maakt blijkbaar toch indruk.

Van relatie naar rechtbank

In 2000 komen er plots berichten naar buiten over een relatie. Volgens Van der Graaf gaat het over een romantische affaire. De ABBA-zangeres zou zijn gevallen voor zijn mooie brieven en de speciale blik in zijn ogen, aldus de Nederlander. Maar het “sprookje” is van korte duur. Agnetha maakt er na twee jaar een einde aan. Een beslissing die Van der Graaf niet kan verkroppen. Hij blijft haar (letterlijk) volgen en probeert haar terug voor zich te winnen. De stalkingszaak eindigt uiteindelijk voor een Zweedse rechtbank: Van der Graaf krijgt een contactverbod en wordt het land uitgewezen.

Het verhaal wordt uitsluitend verteld vanuit het standpunt van Van der Graaf. Agnetha weigerde mee te werken aan de documentaire. Toch worden de daden van Van der Graaf zeker niet verheerlijkt in de documentaire, een kritiek die veel andere moderne ‘true crime’-reeksen wel te verwerken krijgen. De getuigenis van de Nederlander in combinatie met de duiding van experten en mensen uit zijn omgeving zorgt voor een intrigerende inkijk in het hoofd van een man met een pathologische obsessie. Sympathie voor de dader krijg je niet, een zekere vorm van medelijden wel.