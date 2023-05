Florian Vermeersch wil overwinning van vorig jaar in Antwerp Port Epic graag herhalen: “De vorm is alvast goed”

Zondag begint het vierluik van de Karakterkoersen met de Antwerp Port Epic. Florian Vermeersch, winnaar van vorige editie, heeft er alvast zin in. “Als ik opnieuw zou kunnen winnen? Graag, dit is toch een heel schone koers om op je palmares te zetten.”

Vorig jaar pakte Vermeersch zijn eerste profoverwinning in de Port Epic. “Ik ben er deze week toch al een paar keer over aangesproken geweest, ja. Ik weet nog goed hoe het verliep: het begon allemaal heel gesloten, maar op 30km zijn we met een groepje van zes weggereden (met onder meer Thibau Nys en Gianni Vermeersch, red.). In de finale werd er heel de tijd gedemarreerd. Ik zette aan en pas in de laatste 100m besefte ik dat ik kon winnen. Het zat allemaal zo dicht op elkaar. Je wil niet weten hoe content ik was! Zo’n schone koers op mijn palmares.”

In de voorbeschouwing op koersjaar 2023 hoopte je één koers te winnen. Wordt dit hem? “Kijk, als ik zondag opnieuw als eerste aankom, dan zou ik echt heel tevreden zijn. Al gaat de concurrentie deze keer rekening met mij houden: iedereen gaat toch eens goed naar mij kijken, denk ik.”

© BELGA

Na het klassieke voorjaar laadde Vermeersch zijn batterijen op in Frankrijk. Deze maand reed hij drie keer top tien in de Tro-Bro Léon (8) en Tour de Finistère (9). In de Boucles de l’Aulne-Châteulin moest hij enkel Greg Van Avermaet voor zich dulden. “De vorm is de laatste weken alleen maar beter aan het worden. Daar kan ik alvast niet over klagen. En daarom kijk ik ook zo uit naar dit weekend (lacht).”

In de jeugd was Vermeersch een begenadigd veldcrosser. Ideaal voor een koers met offroadstukken als de Port Epic. “ (lacht) Da’s toch net iets anders. Veldrijden is een uur heel intensief crossen, dat kan je niet vergelijken met lange gravelkoersen. Al moet ik wel zeggen dat ik mij heel familiair en comfortabel voel op onverharde wegen. Of ik meedoe met het WK Gravel (in Veneto, op 7-8 oktober, red.)? Ik zou graag een paar gravelkoersen in mijn programma opnemen, maar het WK valt op het verkeerde moment. Het wegseizoen is dan nog net bezig.”