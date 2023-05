In de provinciale bekerfinale tussen Zolder A en Zolder B komen de broers Jovan (19) en Mladen (17) Houben zaterdagavond in Zonhoven tegenover elkaar te staan. Normaal staan beide broers altijd in hetzelfde kamp bij zowel Zolder A als bij Zolder B. “Maar dit wordt de eerste officiële wedstrijd waarin we tegenstanders zijn”, klinkt het.