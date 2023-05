David Goffin bereidt Roland Garros voor op ATP-toernooi Lyon, waar hij kwalificatiespeler treft

David Goffin (ATP 107) legt de laatste hand aan zijn voorbereiding op Roland Garros. Vanaf zondag neemt hij deel aan het ATP 250-toernooi in Lyon. Hij staat er als laatste speler rechtstreeks op de hoofdtabel en treft in de eerste ronde een kwalificatiespeler. Bij winst wacht in de tweede ronde een treffen met de Brit Cameron Norrie (ATP 13), het tweede reekshoofd en vrij in de eerste ronde.

De 32-jarige Luikenaar verloor vorige zondag na een sterke match (5-7, 6-3 en 6-4) in de tweede ronde van het Masters 1.000-toernooi in Rome van de Duitser Alexander Zverev (ATP 22). De Belgische nummer een is op zoek naar zijn beste vorm nadat een blessure aan de linkerknie hem voor het eerst sinds de zomer van 2014 uit de top 100 deed tuimelen.

Het wordt voor Goffin zijn tweede deelname in Lyon. In 2021 verloor hij er in de eerste ronde.