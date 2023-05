Zangeres Jessie J bevallen van zoontje

“Een week geleden veranderde heel mijn leven”, schrijft de zangeres op Instagram. “Mijn zoon kwam ter wereld en mijn hart werd twee keer zo groot. Het gevoel is onbeschrijflijk. Ik vlieg van de liefde. Hij is magisch. Hij is al mijn dromen die uitkomen. Hij is mijn hele wereld.”

Zowel haar zoontje, als Jessie J doen het goed, schrijft ze. “Ik kan het nog altijd niet geloven.”

Jessie J schrijft dat ze dankbaar is en dankt haar fans om haar in “deze reis” te volgen. De zangeres was in het verleden al openhartig over een miskraam en dat ze moeilijkheden had bij het zwanger worden. Nu zal ze even uitrusten, maar wanneer ze er opnieuw klaar voor is, mogen fans haar opnieuw op haar sociale media verwachten.

(sgg)