Oostende organiseert crowdfunding voor afscheidsgeschenk Dusan Djordjevic

Dusan Djordjevic (40), de kapitein van Filou Oostende, is aan zijn laatste weken als profbasketter toe. Supporters van de kustploeg willen hem na twaalf seizoenen in het rood-gele shirt niet zomaar uitwuiven. Daarom plannen ze een origineel afscheidsgeschenk.

“Binnen enkele weken loopt het twaalfde en allerlaatste seizoen van Dusan Djordjevic bij Filou Oostende op zijn einde. Ontegensprekelijk is hij samen met onze coach Dario Gjergja de bepalende factor in het succes van onze club gedurende al die jaren geweest. Na het afscheid van de vorige kapitein, Veselin Petrovic, nam de Servische point-guard in de zomer van 2014 de rol van kapitein over. Met nu al elf landstitels én zeven Belgische bekers op het palmares neemt hij straks afscheid. Hopelijk doet hij dat met die twaalfde titel op rij”, zegt Jurgen Vanpraet, CEO van Filou Oostende.

Belgrado

De West-Vlamingen willen zijn afscheid niet ongemerkt laten voorbijgaan. “Met enkele fans slaan we de handen in elkaar om onze kapitein het ultieme afscheidscadeau te geven: een mooie bijdrage bij de aankoop van zijn eigen Filou Oostende Volvo, waarmee hij terug richting Belgrado trekt op het einde van het seizoen. Voor ons is dat de ultieme manier om een origineel aandenken aan “zijn” club mee te geven via crowdfunding”, merkt Vanpraet op.

“Elke gift op het speciale rekeningnummer BE34 0637 5922 4590 is meer dan welkom. Iedereen die iets doneert, krijgt aan het secretariaat van de COREtec Dôme een unieke gesigneerde poster. Bovendien maak je kans om één van de drie gesigneerde truitjes van Dusan Djordjevic te winnen.”