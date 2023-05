Op 18 mei was het exact veertig jaar geleden dat Juan Lozano (67) Anderlecht tegen Benfica naar zijn laatste Europese beker kopte. Het zou lang niet zijn enige straffe stoot blijken. De carrière van de flamboyante Spaanse Antwerpenaar in zeven anekdotes. “Eddy Merckx had gelijk: ik had er meer uit kunnen halen.”