Derde hond Rubio lacht in zijn vuistje na grootste zege uit carrière: “Ik wist dat ik Pinot en Cepeda moest laten doen”

Na een duel tussen kemphanen Thibaut Pinot en Jefferson Cepeda was het uiteindelijk hun Colombiaanse medevluchter Einer Rubio (Movistar) die in de Giro de ingekorte bergrit naar Crans-Montana won. “Ik moest wachten tot de finish”, analyseerde de lachende derde hond na afloop.

“Ik wist dat Pinot zo’n sterke kanshebber was, en Cepeda was ook een renner om in de gaten te houden. Ik moest hen ‘slechts’ laten doen, en zelf mijn eigen kaarten uitspelen en wachten op de finish”, aldus Rubio, die met een langgerekte sprint bergop de grootste zege uit zijn carrière boekte. “Dit is de grote dag waar ik al zo lang naar op zoek ben. Dank aan God en iedereen die me steunt - mijn droom is vandaag uitgekomen.”

De 25-jarige Rubio, een typische Colombiaanse lichtgewichtklimmer, beleefde naar eigen zeggen tot dusver een moeilijke Giro. “Ik heb zo hard gewerkt om me voor te bereiden op deze Giro, maar het weer hier was zo moeilijk om mee om te gaan. Gisteren had ik echt last van de regen. Maar ik wist dat ik moest blijven proberen, op zoek naar mijn kans, en die heb ik vandaag gehad.”

Het is nog maar de tweede profzege voor Rubio, die eerder dit jaar een etappe won in de UAE Tour.