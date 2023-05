Sensatie Gift Orban spreekt zoals hij voetbalt: “Ik ben een kind van de straat. Dat leven ken jij niet”

Dit is het eerste interview van Gift Orban (20). Wat blijkt? Het fenomeen van AA Gent spreekt zoals hij voetbalt. Heel direct. Over zijn harde jeugd in Nigeria, over hoe de Noorse taal zijn oren deed bloeden, over zijn solitaire karakter. Maar ook met humor. Anders draag je, na kritiek op zijn gedrag, toch geen T-shirt met het opschrift ‘Good intentions’? ‘Goede bedoelingen’. Die heeft hij. Een bijzonder gesprek met een bijzondere speler.