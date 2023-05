Hasselt

Veroordeeld door de politierechter of het vredegerecht? Vanaf nu moet je niet meer naar de rechtbank om het resultaat te weten, maar vind je dat gewoon op internet. De helft van alle vonnissen per jaar in ons land (1 miljoen) is door Justitie online gezet. In Limburg zijn dat 25.000 vonnissen. Tegen het einde van 2023 zouden alle uitspraken op Just-on-web staan.