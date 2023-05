De vijf belangrijkste wedstrijden van het weekend: een kampioensfeest in Engeland (?) en de bloedstollende eindspurt in Duitsland

De titelstrijd in Spanje en Nederland is sinds vorig weekend beslist, de kampioen in Italië is al langer gekend. En dit weekend kan ook in de andere Europese topcompetities het verdict vallen. Hier vindt u alles wat u moet weten over de belangrijkste affiches van het komende voetbalweekend.

1. De ontknoping in de Bundesliga

Op twee wedstrijden van het einde is het nog enorm spannend in Duitsland. Bayern München voert het klassement aan, maar heeft slechts 1 punt voorsprong op Borussia Dortmund. Dat maakt wel dat der Rekordmeister zijn lot in eigen handen heeft. Al is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Bayern ontvangt zaterdagavond Rasenballsport Leipzig in de Allianz Arena. Een makkelijke opgave wordt het alvast niet. Leipzig staat derde in de stand en lijkt een lastige tegenstander te worden. De geschiedenis spreekt wel in het voordeel van de Duitse recordkampioen. Die Roten Bullen konden al elf wedstrijden op rij niet winnen van Bayern. Het speelde vijf keer gelijk en verloor zes keer.

Bij Borussia Dortmund hopen ze natuurlijk wel op puntenverlies van de leider. Die Borussen komen een dag later in actie op het veld van middenmotor Augsburg. Maar ook zij mogen geen punten laten liggen. Als Bayern wint en Dortmund verliest, kroont de club uit München zich voor de elfde keer op rij tot kampioen. Het is al dertien jaar geleden dat de titelstrijd in Duitsland nog zo spannend was.

De stand in de Bundesliga:

1. Bayern München 68 punten

2. Borussia Dortmund 67 punten

Bayern München - RB Leipzig, zaterdag om 18u30

© AFP

2. De strijd om Europees voetbal in Frankrijk

In de Ligue 1 wordt er nog volop gestreden voor de Europese tickets. Zaterdag trekt Lille naar Marseille en beide teams willen maar al te graag Europa in. De bezoekers staan momenteel vijfde op 5 punten van de vierde plaats die garant staat voor Europa League-voetbal. Maar met nog drie wedstrijden te gaan, voelt de ploeg van oude bekende Jonathan David de hete adem van Rennes en Lyon in de nek. Marseille staat stevig derde met 8 punten voorsprong op het Monaco van Philippe Clement. In Frankrijk mag de derde in de stand naar de voorronde van de Champions League, maar bij l’OM hebben ze de tweede plaats nog in het vizier. Zoals het er nu uitziet, mag het RC Lens van onze landgenoot Loïs Openda rechtstreeks naar de groepsfase van het kampioenenbal, maar daar wil Marseille in de laatste fase van het seizoen nog een stokje voorsteken.

Lille - Marseille, zaterdag om 21u

3. Kan Antwerp eindelijk eens winnen in Jan Breydel?

De titelstrijd in onze Jupiler Pro League ligt nog volledig open. Zondagmiddag trappen Club Brugge en Antwerp de terugronde van de Champions’ Play-offs op gang. Zowel Antwerp als Union, de nummers één en twee in de stand, mogen geen steken meer laten vallen. De Great Old zal proberen de drie punten terug mee te nemen naar Deurne-Noord, maar dat is zeker geen eenvoudige opgave. Sinds de promotie naar eerste klasse in 2017 wist Antwerp slechts één keer te winnen op Brugse bodem (2021). Stamnummer 1 behaalde slechts 4 op 24 in zijn laatste acht confrontaties met blauw-zwart. Vorige week kwam Antwerp in het eigen Bosuilstadion nog wel terug van een 0-2-achterstand tegen datzelfde Club. Het won in de absolute slotfase nog met 3-2 dankzij een doelpunt van Arthur Vermeeren. Het wedstrijdverloop van de heenwedstrijd sterkt bij de Great Old het geloof in de titel, maar ook Brugge zal op de afspraak willen zijn.

Enkele uren later komen Genk en Union in actie. De Brusselaars gaven de titeldroom van de Limburgers vorige week nog een flinke dreun. Ze wonnen thuis met 3-0 en bevestigden zo hun status als medefavoriet voor eindwinst. Bij Genk is het zowat de wedstrijd van de laatste kans, willen ze nog aanspraak maken op de titel. Ook in de Cegeka Arena belooft het dus een spannende pot voetbal te worden.

Club Brugge - Antwerp, zondag om 13u30RC Genk - Union, zondag om 18u30

© BELGA

4. City: de titel binnen handbereik

Manchester City kan zondagavond voor de vijfde keer in zes jaar tijd kampioen van Engeland worden. Bij winst zijn de Citizens mathematisch zeker van eindwinst in de Premier League. Niets lijkt de ploeg van Pep Guardiola te kunnen stoppen dit seizoen. De laatste keer dat City verloor, dateert al van 5 februari en het won ook zijn laatste elf competitiewedstrijden. Kevin de Bruyne is in bloedvorm en Erling Haaland zal zijn record van topscorer in de Premier League aller tijden willen verstevigen. Aan de blauwe kant van Manchester hopen ze dan ook dat hun ploeg de iconische treble kan pakken de komende weken (Premier League, FA Cup en Champions League).

Chelsea daarentegen is al een heel seizoen in hetzelfde bedje ziek. Voor de Blues was het een campagne om snel te vergeten. Geposteerd op een teleurstellende elfde plaats is Europees voetbal al langer vervlogen en dus heeft het team van interim-coach Frank Lampard niets meer om voor te spelen. Maar ondertussen raast City wel genadeloos verder. De vorige keer dat Chelsea naar het Etihad Stadium afzakte, kreeg het vier doelpunten om de oren (4-0). Is de honger van de Citizens wat gestild of krijgen we ook ditmaal een resem doelpunten te zien?

Manchester City - Chelsea, zondag om 17u

5. De verhitte Derbi Sevillano

Om het weekend af te sluiten kijken de twee clubs uit Sevilla elkaar in de ogen. Real Betis staat voor het eerst in lange tijd nog eens boven stadsrivaal Sevilla in het klassement en trekt met het mes tussen de tanden naar het Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. De Beticos staan zesde en zullen, als alles zo blijft, een rechtstreeks ticket voor de Europa League in de wacht slepen. De stadsrivaal daarentegen kent een minder rooskleurig seizoen. Sevilla staat op plaats tien en volgt op acht punten. Met nog vier wedstrijden te gaan lijkt dat een lastige opgave, maar los Rojiblancos zijn wel in vorm. Donderdag schakelden ze nog knap Juventus uit en wisten ze de finale van de Europa League te bereiken. Het is trouwens al van 2018 geleden dat Real Betis nog eens kon winnen van de stadsgenoot. Tijdens hun laatste vier ontmoetingen in het Ramón Sánchez Pizjuán was het ook Sevilla dat de drie punten thuis hield. Het belooft alvast een intense wedstrijd te worden.

Sevilla - Real Betis, zondag om 21u