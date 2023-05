Ruslandcorrespondent ziet Oekraïne alvast de psychologische oorlog winnen: “De Russische leiders zijn bang”

Na meer dan een jaar oorlog in Oekraïne is het duidelijk: chaos heerst in het Kremlin. Dat schrijft Anna Nemtsova, een Ruslandcorrespondent met jarenlange ervaring, in een opiniestuk in The Washington Post. “Oekraïne mag zichzelf feliciteren met zijn psychologische oorlogsvoering.”

“Een mysterieuze drone-aanval op het Kremlin. Een autobom waarbij een belangrijke pleitbezorger van de invasie van Oekraïne gewond raakte. Vier militaire vliegtuigen neergeschoten op één dag, boven Russisch grondgebied. Als de Oekraïners en hun bondgenoten de Russische leiders willen opjagen, dan lukt dat. In de ruim twee decennia dat ik verslag uitbreng van Poetins regime, heb ik het nog nooit in zo’n duidelijke staat van chaos en wanorde gezien”, schrijft Anna Nemtsova in haar opiniestuk voor The Washington Post.

De Ruslandcorrespondent voor The Daily Beast en Newsweek ziet één grote onruststoker in het Russische kamp: Jevgeni Prigozjin, de oprichter van het huurlingenleger Wagner Group die geen gelegenheid voorbij laat gaan om uit te halen naar het Kremlin. Onlangs nog verweet hij defensieminister Sergej Sjoigoe en stafchef Valeri Gerasimov verantwoordelijk te zijn voor tienduizenden gedode en gewonde Wagner-soldaten. Eerder haalde hij uit naar de gewone Russische soldaten die wegvluchtten van het front in de Oost-Oekraïense stad Bachmoet. “Verraad van het moederland”, noemde Prigozjin het.

Vertwijfeling

“De Oekraïense topfunctionarissen zullen zich in de handen wrijven”, meent Nemtsova. Volgens haar heeft Oekraïne er alles aan gedaan om verdeeldheid te scheppen onder de Russen en verbrokkelen de onophoudelijke Oekraïense drone-aanvallen op militaire bases, olieraffinaderijen en brandstofdepots het moreel van de Russen. “Zie maar eens hoe luid de Oekraïners hun plannen voor een tegenoffensief in de lente hebben aangekondigd. Militaire leiders communiceren doorgaans niet zo openlijk over hun plannen. Zo probeert Kiev om de Russen uit evenwicht te houden.”

En dus zijn de Russische leiders bang, meent Nemtsova, en stellen steeds meer hooggeplaatste Russen zich vragen bij het doel van de oorlog. Precies dat gevoel van vertwijfeling moet de slaagkansen van een Oekraïens tegenoffensief vergroten, schrijft ze. “Natuurlijk garandeert dat niet dat het tegenoffensief een succes wordt. Maar Kiev kan zich wel met recht en reden op de borst kloppen voor doeltreffendheid waarmee het psychologisch oorlog voert tegen het Poetin-regime.”