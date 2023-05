Pharma.be: “Belgische toppositie klinische studies in gevaar”

Met bijna 630 aanvragen per jaar staat België nog steeds in de Europese top drie wat betreft het aantal aanvragen voor klinische studies per inwoner. Toch stelt koepelorganisatie pharma.be dat deze koppositie niet langer gegarandeerd is en patiënten en onderzoekers mogelijk in de kou zullen komen te staan. Daarom doet de organisatie naar aanleiding van de wereldwijde World Clinical Trials Day op 20 mei enkele actiepunten uit de doeken en staat ze achter de lancering van clinicaltrial.be, een portaal dat alle informatie over klinische studies op één plek bundelt.

België staat al meer dan 10 jaar op kop in Europa op het vlak van aantal aanvragen voor klinische studies per inwoner. Zo waren er maar liefst 629 aanvragen tussen 31 januari 2022 en 31 januari 2023. De studies omvatten diverse therapeutische domeinen, met een belangrijke focus op kanker. Zo tekende België in 2021 voor 20 procent van de in Europa uitgevoerde klinische studies voor kankeronderzoek.

“De koppositie van België is mee te danken aan de biofarmaceutische bedrijven, die instaan voor zowat 80 procent van de Belgische aanvragen voor klinische studies”, luidt het.

Maar andere landen rondom ons schakelen een versnelling hoger, en ook Europa is zich steeds meer bewust van het belang van klinische studies, aldus pharma.be. “Deze veranderende context biedt zowel kansen als uitdagingen voor België”, zegt Caroline Ven, CEO van pharma.be, “Het harmoniseren van de procedures binnen Europa biedt voordelen, maar kan ook net voor meer complexiteit en vertraging zorgen. Want aanvullend op de Europese verordening blijven in de lidstaten lokale procedures bestaan.”

Pharma.be vraagt aan de overheid dan ook “om aandacht te besteden aan solide regelgevende en wetenschappelijke expertise met voorspelbare evaluatietermijnen en een voorspelbaar en ondersteunend kwaliteitsgericht terugbetalingsproces zodat ook na klinische studies het geneesmiddel beschikbaar blijft voor de patiënt.”

Voorts ondersteunt pharma.be het project clinicaltrial.be. “Een innovatief portaal dat alle informatie over klinische studies op één plek bundelt (...) Patiënten weten op het moment van de diagnose niet altijd dat deelnemen aan een klinische studie een optie is. Informatie over klinische studies is vaak alleen in het Engels beschikbaar en moeilijk te begrijpen. Clinicaltrial.be wil die problemen verhelpen: het verstrekt informatie over klinische studies in voor patiënten begrijpelijke taal”, zo klinkt het.