Thibaut Pinot en medevluchter maken elkaar het leven zuur tijdens slotklim, maar grijpen allebei naast ritzege: “Tevreden dat hij niet gewonnen heeft”

Ze begonnen met vier aan de Crans-Montana, de slotklim van een fel ingekorte Giro-rit. Thibaut Pinot, Jefferson Cepeda, Derek Gee en Einer Rubio mochten onderling uitmaken wie na 13 kilometer klimmen de handen in de lucht zou mogen steken. Pinot leek de sterkste renner, maar winnen deed de Fransman uiteindelijk niet. “Ik hoop dat ze me komen bedanken”, was hij achteraf bijzonder cynisch.

Wat Pinot wel deed, was slag om slinger demarreren. Een spelletje waarin Cepeda meeging. De twee gunden elkaar het licht in de ogen niet en speelden mentale spelletjes. Nu ging de Fransman, dan ging de Ecuadoriaan.

De voortdurende tempowisselingen zorgden ervoor dat de eerder geloste Gee kon terugkeren. Dat was niet naar de zin van Pinot, die er genoeg van kreeg en boos gesticuleerde naar Cepeda. De Fransman leek aan Einer Rubio duidelijk te maken dat hij de etappe gerust mocht winnen.

Daarna volgden er nog talloze versnellingen van het duo, maar noch Pinot, noch Rubio geraakte weg. Ondertussen lachte Rubio in zijn vuistje. De Colombiaan bekeek het schouwspel vanuit derde positie en woekerde in tegenstelling tot zijn twee medevluchters niet met zijn krachten.

Pinot bleef de laatste kilometers op kop sleuren dan maar op kop sleuren om Cepeda eraf te krijgen, maar die laatste weigerde te lossen. Na een lange sprint ging de overwinning uiteindelijk naar derde hond Rubio. De vele speldenprikken braken Pinot en Cepeda zo zuur op.

Pinot: “Ik begrijp het niet”

Na afloop overheersten twee gevoelens bij Thibaut Pinot, die bezig is aan zijn laatste seizoen. “Ik ben heel ontgoocheld en woedend. Ze (Cepeda en Rubio, red.) hebben van mij geprofiteerd. Ze weten dat ik genereus ben in mijn inspanningen. Ik begrijp het niet. Winnen op deze manier kan er bij mij niet in. Als ik niet rij, surplacen we en haalt het peloton ons in. Ik hoop dat ze me komen bedanken voor mijn kopwerk.”

De Fransman van Groupama-FDJ deelde nog een extra sneer uit naar Cepeda. “Ik ben tevreden dat hij niet gewonnen heeft. Dat wilde ik echt niet. Dan had ik liever dat het Rubio was die de ritzege pakte. Ik zou alles gegeven hebben om Cepeda niet te laten winnen.”

Pinot gaat wel van 15 naar 10 in het algemene klassement, en hij neemt de blauwe bergtrui over van de Italiaan Davide Bais. “Gelukkig is de bergtrui een kleine troostprijs. Ik ga hem zolang mogelijk proberen te houden. Om het klassement geef ik niet, maar ik hoop dat er nog kansen komen voor een ritzege. Het zou fantastisch zijn om nog eens mijn handen in de lucht te kunnen steken.”

