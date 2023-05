Bart Nieuwkoop is één van de weinigen bij Union die al eens landskampioen werd: “Het mooiste wat er is in het voetbal”

Bart Nieuwkoop: “Ik vind het leuker om met meer druk te spelen, want dat betekent dat er meer sfeer is en dat er meer kijkers zijn.” — © Isosport

Negen op negen volstaat voor Union om zich tot landskampioen te kronen, en om van die droom werkelijkheid te maken rekenen de Brusselaars onder meer op Bart Nieuwkoop. De 27-jarige Nederlander weet hoe het voelt om landskampioen te worden, want in 2017 werd hij met Feyenoord al kampioen in Nederland. “Vorig jaar was het enorm zuur dat we net naast de titel grepen, maar nu zijn we weer op de goeie weg.”

Bart, vorige week hebben jullie Genk een flinke tik uitgedeeld door hen met 3-0 te kloppen. Kan dat morgen nog meespelen in de hoofden van de Limburgers?

“Ik denk alleszins dat ze wel anders zullen beginnen en dat ze scherper zullen zijn dan vorig weekend. Toen zaten wij er heel kort op, en ik denk dat Genk zondag ongetwijfeld hetzelfde wil doen.”

In het begin van de play-offs kregen ook jullie een dreun te verwerken na de nederlaag tegen Antwerp. Was dat uiteindelijk positief, omdat het kon dienen als wake-upcall?

“Ik denk dat verliezen nooit positief is. We hebben de negatieve punten van die wedstrijd aangehaald, maar dat doen we altijd. Ook na onze 3-0-overwinning vorige week tegen Genk, bijvoorbeeld.”

In de reguliere competitie wonnen jullie met 1-2 in Genk: nemen jullie dat mee naar zondag?

“We hebben in die wedstrijd laten zien dat we ook in moeilijke wedstrijden resultaten kunnen boeken. Al willen we het zondag wel beter doen dan toen: we kwamen daar een aantal keer onder druk, dus dat kan beter.”

Kunnen we stellen dat het zondag van moeten is voor Genk, of is dat wat te kort door de bocht?

“Dat weet ik niet, eerlijk gezegd. We focussen ons gewoon op onszelf. Wij proberen onze wedstrijden te winnen, en Genk zal ongetwijfeld hetzelfde doen. Ook op de andere velden is dat het geval. Ik denk niet dat er bij hen meer druk is dan bij eender welke andere ploeg.”

Over druk gesproken: jullie lijken er wel goed mee om te kunnen, hè?

“Ja, klopt. Ik denk dat we allemaal wel weten hoe we ermee moeten omgaan. We leven wedstrijd per wedstrijd, dat doen we het hele seizoen al. Zo pakten we ook onze Europese wedstrijden aan. Tijdens de play-offs is dat niet anders. Uiteindelijk hou ik er wel van: ik vind het leuker om met meer druk te spelen, want dat betekent dat er meer sfeer is en dat er meer kijkers zijn.”

Je bent natuurlijk een van de weinigen die weet hoe het is om landskampioen te worden. Kan je eens beschrijven hoe het voelt?

“Het is het mooiste wat er is in het voetbal. Je werkt het hele seizoen enorm hard om een prijs te pakken, en het kampioenschap is daar de bekroning van. Natuurlijk wil ik het nog eens meemaken. Vorig seizoen waren we er heel dichtbij, dus het was erg zuur dat het dan uiteindelijk niet gelukt is. Dit jaar zijn we weer op de goeie weg en alles kan nog. We zullen alles blijven geven.”

Feyenoord speelde vorig weekend zelf nog kampioen. Heb je het gevierd?

“Ik stond zelf op het veld toen ze kampioen werden. (lacht) Het is natuurlijk erg mooi voor de club en de spelers die er nu aan de slag zijn. Ik ken er nog een paar, ook van de staf. Het is mooi om hen zo te zien vieren.”