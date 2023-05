Lou is derde kindje van minister Vincent Van Quickenborne: “Ons gezin is nu compleet”

Lou kwam vrij vlug ter wereld. Het kindje was voorzien op 18 mei. Om 21 uur, na een rustige dag, was het tijd om naar AZ Groeninge te vertrekken. “Ik denk dat we hier om kwart voor tien ’s avonds toekwamen. De bevalling verliep heel vlot”, zegt mama van drie Anouk Sabbe (41). Ze verjaart zelf op 17 mei.

“Om 1.30 uur vrijdagmorgen was ons derde kindje geboren. We wisten dat het een meisje zou zijn, maar hielden het nog voor ons. We hadden al een jongen en een meisje, een voorkeur was er dus niet echt.”

Vervanging

De minister blijft nu twee weken weg van het politieke toneel. “In principe kan je 20 werkdagen opnemen”, zegt Van Quickenborne (Open VLD). “Ik laat me vervangen in het parlement. Dit gezin is voor mij het belangrijkste. Wie zegt dat de baby er kwam toen we in het safehouse zaten, die kan niet goed tellen.”

Met Bo (7) en Scott (4) had het gezin Van Quickenborne (49) al twee kinderen. Bo is blij dat ze met het zusje zal kunnen spelen. Scott is naar eigen zeggen nu de grote broer en dat vindt hij ook fijn.

Het heeft weinig gescheeld of Bo heette Lou, verklapte Sabbe nog. Dus een naam vinden ging eveneens vlot. Lou heeft twee meters.