Rusland plaatst procureur van Internationaal Strafhof op lijst van gezochte personen

De procureur van het Internationaal Strafhof (ICC), Karim Khan, is op de lijst gezet van mensen die in Rusland gezocht worden, zo blijkt uit een nota die het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken verspreid heeft, twee maanden nadat het ICC een internationaal aanhoudingsbevel tegen Vladimir Poetin heeft uitgeschreven.

“Geboortedatum: 30 maart 1970. Geboorteplaats: Edinburgh, Schotland (...) Gezocht krachtens een artikel van de strafwet”, zo staat in de nota die journalisten van het Franse persbureau AFP konden inkijken. Om welke inbreuk het gaat, wordt niet gepreciseerd.

Vladimir Poetin wordt door het ICC (International Criminal Court) in Den Haag beschuldigd van oorlogsmisdaden wegens de “illegale deportatie” van duizenden Oekraïense kinderen in het conflict tussen Moskou en Kiev. Moskou wijst de beschuldigingen van de hand en zegt dat ze van nul en gener waarde zijn, want Rusland is geen lid van het ICC en erkent de bevoegdheid van het strafhof dus niet.

Enkele dagen na de bekendmaking van het arrestatiebevel van het ICC had Moskou van zijn kant een strafrechtelijk onderzoek geopend tegen Karim Khan en drie rechters van het strafhof. Volgens het Russische onderzoek wordt Khan beschuldigd van “het strafrechtelijk vervolgen van een persoon die onmiskenbaar onschuldig is” en van “het voorbereiden van een aanval op een vertegenwoordiger van een buitenlandse staat”.