New York zinkt weg onder het gewicht van zijn wolkenkrabbers

Wie ooit in New York City is geweest, weet dat het er bulkt van de gigantische gebouwen. Indrukwekkend, maar ook gevaarlijk. De zware constructies duwen de stad elk jaar een beetje naar beneden.

De conclusies van het onderzoek van US Geological Survey zijn toch een beetje schrikwekkend. Elk jaar zou New York gemiddeld 1 à 2 millimeter verder wegzinken. Met alle gevolgen van dien, want de zinkende stad duwt daarmee het zeewater nog wat verder naar boven. Wereldwijd stijgt de zeespiegel sowieso al ten gevolge van het smelten van ijskappen en gletsjers, maar rond New York zou dat twee keer zo snel gaan als het gemiddelde. Sinds 1950 zou het water rond de stad met zo’n 22 centimeter zijn gestegen. Het risico op overstromingen neemt zo almaar toe.

Dat New York zo snel wegzinkt, heeft volgens de onderzoekers onder meer te maken met de vele zware gebouwen die de stad draagt. Naar schatting zou het totale gewicht van alle bouwwerken in New York overeenkomen met 140 miljoen olifanten. Bovendien zijn niet al die constructies op een vaste ondergrond gebouwd. Sommige zijn neergezet op een mengsel van zand en klei, wat het zinkend effect vergroot. Hoofdonderzoeker Tom Parsons zegt dat het stadsbestuur nog niet in paniek hoeft te geraken, maar dat het toenemende overstromingsgevaar wel iets is om rekening mee te houden bij de bouw van nieuwe panden.