Er worden geen sigaretten in gedoofd, toch heeft Kurt 70 kristallen asbakken

Zeventig kristallen asbakken van Val Saint Lambert die extra blinken door de lichtinstallatie in zijn kasten. We zitten in de verzamelkamer van Kurt Molders (49) uit Munsterbilzen. “Zelf kan ik uren naar mijn verzameling kijken.”

Met zijn bijzondere verzameling ­begon hij zo’n drie jaar geleden eerder toevallig. “Op een rommelmarkt in Sint-Truiden stond een vrouw die een collectie kristal aanbood”, vertelt de Bilzerse Kurt Molders (49). “Een schitterende blauwe asbak trok mijn aandacht. Ik heb me daarna verdiept in de prestigieuze kristal­makerij op de abdij van Val Saint Lambert in de buurt van Seraing. Sindsdien ben ik continu op zoek naar mooie asbakken. Dat doe ik vooral op rommel- en antiekmarkten. Als vrachtwagenchauffeur ben ik veel op de baan en heb ik weinig tijd, maar ik probeer toch zo veel mogelijk markten af te schuimen in de hoop een asbak met de juiste kenmerken op de kop te tikken.”

Maar dat is niet altijd even eenvoudig. “Ik heb ondertussen bijna 70 verschillende exemplaren in mijn bezit”, vertelt Kurt. ­“Kleurloze of niet gesigneerde exemplaren laat ik links liggen. Ik ben vooral fan van de mooie, kleurrijke reflecties van het kristal. Daarnaast let ik vooral ook op de gravure aan de onderzijde van de asbak. Alle stuks zijn met de hand geslepen en zijn aan de onderkant gesigneerd door ­meesterslijpers. Van sommige modellen is maar een klein aantal gemaakt. Nog mooier is het als ik een pièce unique kan vinden. Maar het zijn stuk voor stuk kunstwerkjes.”

De kristallen kunstwerkjes kregen elk een mooi plekje in de verzamelruimte van Kurt. — © joge

Uit productie

Sigaretten worden niet gedoofd in de asbakken van Kurt. De Bilzenaar stalt zijn verzameling netjes uit in op maat gemaakte wandrekken. Die zijn voorzien van licht­elementen, wat voor een mooi ­effect zorgt. “De kristallen creaties zijn fantastisch”, vindt Kurt. “De asbakken worden tegenwoordig trouwens niet meer ­gemaakt. Steeds minder mensen roken, dus werden de asbakken in de jaren 90 geschrapt uit de ­productie. Val Saint Lambert is zelf wel nog actief, maar dan met het slijpen van bijvoorbeeld vazen en glazen.”

“Elk model in mijn verzameling heeft een bepaald karakter”, gaat Kurt verder. “Dit rood-groene exemplaar geeft in de reflectie van de zon een magische paarse gloed. Er zijn 250 stuks van gemaakt, ik heb nr. 236. Het kristal stond ­destijds vooral bij de rijkere bourgeoisie op tafel, voor de gewone werkman was dat niet betaalbaar. De Waalse producent van kristal was trouwens ook hofleverancier van het Koninklijk huis. Op mijn to-dolijstje staat nog een bezoek aan de glasblazerij van Val Saint Lambert.”

Wasbeurt

Of zijn verzameling geen dure hobby is? “Ik heb wel enkele ­stukken die prijzig zijn”, zegt Kurt. “Via online veilingen kunnen de prijzen al snel enorm ­oplopen. Maar ik zoek het liefst op markten en beurzen. Ook via online verzamelgroepen kom ik zo nu en dan een mooi exemplaar tegen. Ik probeer niet meer dan 20 euro te betalen voor een bijzonder model in goeie conditie en met de juiste signatuur. Elke maand krijgen alle asbakken trouwens een zorgvuldige wasbeurt. Daarna kan ik uren kijken naar mijn verzameling. Ik word er echt blij van.”

Nog een kristallen asbak van Val Saint Lambert over waarmee je Kurt wil verblijden? Neem contact op via kurtmolders@hotmail.com