Mathieu van der Poel voegt met Baloise Belgium Tour en Dwars door het Hageland twee Belgische wedstrijden aan programma toe

“De komende drie weken gaan we ons in La Plagne voorbereiden op de Tour de France. Dan is het sowieso goed daarna nog een aantal koersen in te lassen om wat wedstrijdritme op te doen”, verklaart Van der Poel de toevoeging van deze wedstrijden aan zijn programma.

“Ik ben verheugd dat ik dat nog een keer in eigen land kan doen. Zowel Dwars door het Hageland als de Baloise Belgium Tour zijn wedstrijden die me aanspreken. Met mijn achtergrond uit het veldrijden moet ik in Dwars door het Hageland wel een rol van betekenis kunnen spelen. In de Baloise Belgium Tour vind ik een aantal jongens uit onze Tourselectie terug, waaronder Jasper Philipsen. We gaan zien wat we voor elkaar kunnen betekenen.”

Na de Ronde van België volgt normaliter nog het Nederlands kampioenschap, alvorens MVDP samen met de Tourploeg van Alpecin-Deceuninck afreist naar Bilbao voor Le Grand Départ.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Met zeges in Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix kan Van der Poel terugblikken op een geslaagd voorjaar. Het is voor de Nederlander zijn vierde deelname aan de Baloise Belgium Tour. In 2015 eindigde hij er zesde in het eindklassement, twee jaar later pakte hij in Moorslede zijn tweede overwinning op de weg. MDVP houdt dus goede herinneringen over aan deze vijfdaagse rittenwedstrijd, waarvoor ook al Yves Lampaert, Fabio Jakobsen en Caleb Ewan hun aanwezigheid bevestigden.

Ook in Dwars door het Hageland was Mathieu van der Poel al aan het feest. Hij won er in 2017, voor Taco van der Hoorn en Wout van Aert.