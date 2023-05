Laurens De Plus verklaart uitblijven van vuurwerk tussen favorieten na “stressvolle dag”: “Het ging veel te hard om aan te vallen”

Laurens De Plus is bezig aan een dijk van een Giro. Na de korte, maar explosieve bergrit van vrijdag staat de meesterknecht van Geraint Thomas nog steeds negende in het klassement. De Plus had met Ineos-Grenadiers wel een dag vol hectiek achter de rug. “We werden vanaf het begin onder druk gezet.”

“Het was een heel stressvolle dag”, vertelt Laurens de Plus over de ingekorte bergrit. “We moesten een hele dag in de bus wachten. Je fret daar je kas op. In de etappe zelf voel je dan ook nog eens de druk om het roze te verdedigen. Al hebben we dat wel uitstekend gedaan met het team. We werden vanaf kilometer nul onder druk gezet, maar we deden het goed door op de laatste klim een stevig tempo te rijden.

Tussen de klassementsrenners zelf viel er niet veel te beleven. “Dat verrast me niet, want het tempo lag heel hoog. Het ging te hard om aan te vallen. Het gaat vaak zo in korte, explosieve ritten Je hartslag ligt dan heel hoog.”

Laurens De Plus is in dienst Geraint Thomas bezig aan een sterke Giro. Zijn kopman liet zelfs optekenen dat De Plus beter is dan tijdens zijn Tour van 2019. “Of ik nog beter ben? Dat is aan jullie om te zeggen. (lacht) Het is een beloning na al dat harde werk. Het is fijn dat een leider als G (Geraint Thomas, red.) zulke woorden voor me veil heeft.”