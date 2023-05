Fietsster (23) overleden na zwaar ongeval met vrachtwagen

Antwerpen

De 23-jarige fietsster uit Wommelgem die begin deze maand levensgevaarlijk gewond raakte na een ongeval met een vrachtwagen op de Plantin en Moretuslei is overleden. Het slachtoffer was die bewuste dag van haar werk onderweg naar huis toen ze plots werd gegrepen door een vrachtwagen die een straat insloeg. “Ik hoop dat er iets is tussen hemel en aarde dat haar helpt, want ze verdient dat en ze heeft het op dit moment zo hard nodig”, schreef de vader van het slachtoffer toen op Facebook.