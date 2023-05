K3 lost videoclip van nieuwe zomerhit ‘Fata morgana’

Voor Julia, Marthe en Hanne is het al hun tweede zomersingle in deze constellatie. Mango mango vorig jaar deed het bijzonder goed. Goed voor meer dan zes miljoen streams op Spotify én views op Youtube. Deze keer pakken ze uit met Fata morgana.

De single werd afgelopen woensdag al gelanceerd, nu volgt de bijpassende videoclip. In het nummer bezingen ze een echte zomerliefde, een schitterend feestje en de schoonheid van de woestijn. “Kus me want jouw zoenen zijn mijn oase in de woestijn.” Een mens wordt er vrolijk van. K3 zelf hoopt vooral dat de fans er even hard van zullen genieten als zij.

Volgende week volgt nog meer K3-nieuws. Dan worden de verzamel-cd, een dvd en twee vinylplaten uitgebracht ter ere van het 25-jarige bestaan van de groep.